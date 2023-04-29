Кубанские депутаты предложили разрешить отчуждение госимущества самозанятым

Депутаты Заксобрания Краснодарского края внесли на рассмотрение Госдумы поправки в федеральный закон об отчуждении госимущества, предложив распространить действие его норм на самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба кубанского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Югополис Фото: Югополис

Депутаты обратили внимание, что, согласно закону о развитии малого и среднего бизнеса, самозанятые имеют право получать имущественную поддержку со стороны органов власти всех уровней наравне с другими субъектами МСП. Однако в действующем ФЗ об отчуждении госимущества порядок его передачи для самозанятых не отрегулирован.

В связи с этим кубанские парламентарии предложили внести соответствующие изменения в положение, а также определить условия, при которых самозанятый может выкупить имущество по рыночной стоимости без проведения торгов. Главное условие: недвижимое имущество должно находиться в аренде у самозанятого не менее двух лет, движимое — не менее года.

Комментируя внесение поправок, председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что самозанятые стали значимой частью экономической жизни страны. Только в Краснодарском крае их насчитывается 300 тыс. человек.

«Наша законодательная инициатива направлена на то, чтобы придать новую динамику этому сектору российской экономики. Недаром эту идею поддержали коллеги из соседних регионов и представители муниципальных образований. Такая мера поможет им эффективнее развивать свой бизнес, насыщать рынок востребованными товарами и услугами»,— отметил господин Бурлачко.

Леонид Ломакин

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