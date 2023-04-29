МЧС предупредило о сильных дождях в Свердловской области

В воскресенье, 30 апреля, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В период непогоды спасатели рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Автомобилистов просят не парковать автомобили около деревьев и рекламных конструкций, а также соблюдать ПДД.

По данным уральского Гидрометцентра, температура воздуха ночью в воскресенье составит -2°…+3°, на севере – до -6°. Днем ожидается +10°…+15°, на севере – до +5°, на крайнем юго-западе – до +20°. Ветер восточной четверти 4-9 м/с.

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