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В Челябинской области за сутки выявили 75 миграционных нарушений

За прошедший день полицейские пресекли в Челябинской области 75 нарушений миграционного законодательства. В их числе несоблюдение режима пребывания на территории РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности и игнорирование правил привлечения мигрантов к работе. Все нарушители привлечены к административной ответственности, сообщают в ГУ МВД региона.

Всего с 24 по 28 апреля в ходе проверок, проводимых в том числе на предприятиях, рынках, в местах стихийной торговли, хостелах и гостиницах полицейские пресекли 579 миграционных нарушений. С начала года эта цифра составила 15 тыс. За январь-апрель суды региона приняли 410 решений об административном выдворении иностранных граждан.

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