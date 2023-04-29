В Сочи к осени планируют благоустроить 1,6 км набережной реки

В Сочи к 1 сентября планируют преобразить еще один участок турмаршрута «Две реки — одно море» — от ТЦ «Моремолл» до Центрального рынка протяженностью 1,6 км. Строители заменят 4,9 тыс. кв. м изношенной брусчатки на покрытие из тротуарной плитки, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Чтобы ликвидировать возможность подтоплений во время осадков, на этом участке установят систему сбора и отвода дождевой воды. По периметру набережной отремонтируют столбы освещения и металлическое ограждение. Кроме того, там оборудуют новую смотровую площадку с кованым ограждением. Благоустройство затронет и прилегающие к набережной территории, на них сделают ландшафтный дизайн с озеленением, обустроят зоны отдыха и установят малые архитектурные формы.

«Наша задача на всех обновляемых городских территориях сохранить все лучшее и значимое, модернизировать пространство и внедрить новые экотехнологии. Используем лучшие стандарты благоустройства для жизни и отдыха на курорте»,— сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Всего протяженность маршрута «Две реки — одно море» составит более 15 км. Пешком можно будет пройти от Вертодрома до Мацесты. Работы по благоустройству набережной планируют завершить весной 2024 года.

Татьяна Ручкина

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