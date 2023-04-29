На КАД досрочно сняли ограничения при движении по вантовому мосту

На вантовом мосту на КАД в Петербурге сняли все ограничения, которые ранее действовали для автомобилистов. Дорожные работы по замене деформационного шва завершили досрочно, сообщили 29 апреля в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение доступно по всем четырем полосам. В управлении напомнили, что работы проводились на 56-м км внутреннего кольца КАД. Они были связаны с заменой деформационного шва. Демонтаж начался 1 апреля — с 1 по 19 апреля планировалось проводить работы на первой и второй полосах, а с 20 апреля по 5 мая на третьей и четвертой.

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