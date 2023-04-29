СКР расследует атаку дронами нефтебазы в Севастополе

Следственный комитет РФ займется расследованием атаки беспилотников на нефтебазу в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственный комитет установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к данным преступлениям лиц будет дана правовая оценка»,- сообщили в СКР.

Утром 29 апреля беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу, расположенную в Казачьей бухте Севастополя. В результате произошло возгорание резервуара с топливом на площади около 1 тыс. кв. м. Параллельно с этим происшествием в Крыму сбили два беспилотника.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram