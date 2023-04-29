Из Петербурга в Симферополь отправился первый пассажирский автобус

Из Петербурга в Симферополь 29 апреля отправился первый регулярный пассажирский автобус. В воскресенье, 30 апреля, он должен прибыть в столицу Крыма, рассказали в пресс-службе Смольного.

Автобус проедет через несколько регионов России, в том числе через Московскую, Тульскую, Воронежскую, Новгородскую, Тверскую и Ростовскую области. Также он пройдет через Краснодарский край. Автобусы будут отправляться из Петербурга еженедельно по субботам в 7:00.

Всего на один рейс определено 44 пассажирских места. Их будет сопровождать три водителя. В автобусе присутствуют полки для багажа, мониторы и система климат-контроля, отметили в Смольном.

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