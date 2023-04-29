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Коммерсантъ FM
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Овощи хотят выложить из авосек

Почему в Минпромторге предлагают отказаться от сетчатой упаковки

В России могут запретить продавать овощи и фрукты в сетке. Такую упаковку сложно перерабатывать, считает Российский экологический оператор. Из-за нее оборудование часто выходит из строя. Поэтому на совещании в Минпромторге организация предложила отказаться от сетки, пишут «Ведомости». Как позже уточнили в РЭО, они предложили запретить продажу именно потребителям, поскольку те не сортируют отходы. Вместо этого сетку могли бы накапливать ритейлеры и затем сдавать на переработку.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом такая упаковка — самая дешевая. По оценкам «Ведомостей», отказ от нее может привести к росту цен на фрукты и овощи примерно на 20%. С чем согласен исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников:

Как могут измениться тарифы на вывоз отходов

Как могут измениться тарифы на вывоз отходов

«Вроде бы мы встали на цивилизованный путь, постепенно отказываемся от нефасованного картофеля, в том числе с обозначением целевого назначения — "на жарку", "на варку" — и тут появляются такие предложения. На данный момент решение, во-первых, несколько преждевременное, а, во-вторых, можно найти другие пути для улучшения экологии. Мы сейчас прорабатываем с торговыми сетями возможность организовать сбор или сдачу отработанной сетки непосредственно в магазинах с дальнейшей ее утилизацией или переработкой.

Для нас сезон 2022-2023 с точки зрения рентабельности того же картофеля вообще был убит. Менять упаковку, терять инвестиционные вложения, и закупать необходимое оборудование для фасовки, тем более в текущих условиях, когда есть определенные сложности и с оплатой, и с приобретением нового оборудования — это, мягко говоря, подводить отрасль под дополнительные убытки и проблемы. Что касается роста цен на продукт, все будет зависеть от стоимости того же оборудования, а 20% — это примерная цифра, исходя из оперативных данных».

Чаще всего в такой упаковке продается картофель, апельсины и яблоки. Российский экологический оператор утверждает, что отказ от сетки не приведет к росту цен. Там, в частности, отмечают, что если овощи продавать на развес, то они будут вовсе без упаковки, а, значит, станут дешевле. Кроме того, речь не идет о запрете сетки как транспортировочной упаковки. Однако председатель совета директоров торговой сети «СПАР-Калининград» Олег Пономарев отмечает, что если самим ритейлерам придется переупаковывать продукты, это также повлияет на цены:

«Мы обсуждаем эту инициативу с Минпромторгом, поскольку не понимаем внятной альтернативы и влияния на себестоимость. Наша общая позиция, что в настоящий момент без лишней причины ничего менять не надо, и так проблем хватает.

Почему бизнесу сложно перейти на экологичную упаковку

Почему бизнесу сложно перейти на экологичную упаковку

Есть отработанная схема по логистическим местам. Поставщики чем будут заменять данный вид упаковочного материала? Непонятно. По овощам, фруктам есть значительное количество иностранных поставщиков, им безразличны наши размышления о внутренних стандартах упаковки.

Например, если будет принято решение, что все полиэтиленовые пакеты в магазинах должны быть бумажными, это отлично: во-первых, все ритейлеры будут находиться в одинаковых условиях, во-вторых, это принесет пользу экологии. А что касается промышленной упаковки, например, логистической, это гораздо сложнее. На любые изменения требуется много времени, а еще больше — на согласования».

В Минпромторге заявили, что продолжают анализ рынка полимерной упаковки и более экологичных альтернатив. Решения о полном запрете сумок-сеток в ведомстве еще не принимали.

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Владислав Викторов

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