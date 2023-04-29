Овощи хотят выложить из авосек

В России могут запретить продавать овощи и фрукты в сетке. Такую упаковку сложно перерабатывать, считает Российский экологический оператор. Из-за нее оборудование часто выходит из строя. Поэтому на совещании в Минпромторге организация предложила отказаться от сетки, пишут «Ведомости». Как позже уточнили в РЭО, они предложили запретить продажу именно потребителям, поскольку те не сортируют отходы. Вместо этого сетку могли бы накапливать ритейлеры и затем сдавать на переработку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом такая упаковка — самая дешевая. По оценкам «Ведомостей», отказ от нее может привести к росту цен на фрукты и овощи примерно на 20%. С чем согласен исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников:

«Вроде бы мы встали на цивилизованный путь, постепенно отказываемся от нефасованного картофеля, в том числе с обозначением целевого назначения — "на жарку", "на варку" — и тут появляются такие предложения. На данный момент решение, во-первых, несколько преждевременное, а, во-вторых, можно найти другие пути для улучшения экологии. Мы сейчас прорабатываем с торговыми сетями возможность организовать сбор или сдачу отработанной сетки непосредственно в магазинах с дальнейшей ее утилизацией или переработкой.

Для нас сезон 2022-2023 с точки зрения рентабельности того же картофеля вообще был убит. Менять упаковку, терять инвестиционные вложения, и закупать необходимое оборудование для фасовки, тем более в текущих условиях, когда есть определенные сложности и с оплатой, и с приобретением нового оборудования — это, мягко говоря, подводить отрасль под дополнительные убытки и проблемы. Что касается роста цен на продукт, все будет зависеть от стоимости того же оборудования, а 20% — это примерная цифра, исходя из оперативных данных».

Чаще всего в такой упаковке продается картофель, апельсины и яблоки. Российский экологический оператор утверждает, что отказ от сетки не приведет к росту цен. Там, в частности, отмечают, что если овощи продавать на развес, то они будут вовсе без упаковки, а, значит, станут дешевле. Кроме того, речь не идет о запрете сетки как транспортировочной упаковки. Однако председатель совета директоров торговой сети «СПАР-Калининград» Олег Пономарев отмечает, что если самим ритейлерам придется переупаковывать продукты, это также повлияет на цены:

«Мы обсуждаем эту инициативу с Минпромторгом, поскольку не понимаем внятной альтернативы и влияния на себестоимость. Наша общая позиция, что в настоящий момент без лишней причины ничего менять не надо, и так проблем хватает.

Есть отработанная схема по логистическим местам. Поставщики чем будут заменять данный вид упаковочного материала? Непонятно. По овощам, фруктам есть значительное количество иностранных поставщиков, им безразличны наши размышления о внутренних стандартах упаковки.

Например, если будет принято решение, что все полиэтиленовые пакеты в магазинах должны быть бумажными, это отлично: во-первых, все ритейлеры будут находиться в одинаковых условиях, во-вторых, это принесет пользу экологии. А что касается промышленной упаковки, например, логистической, это гораздо сложнее. На любые изменения требуется много времени, а еще больше — на согласования».

В Минпромторге заявили, что продолжают анализ рынка полимерной упаковки и более экологичных альтернатив. Решения о полном запрете сумок-сеток в ведомстве еще не принимали.

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Владислав Викторов