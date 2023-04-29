На Кубани за сутки выявили 118 случаев коронавируса

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 118 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

В Краснодаре выявили 29 случаев, в Сочи — 17, в Гулькевичском районе — девять, в Новороссийске — семь. По пять заболевших обнаружили в Геленджике и Северском районе, по четыре — в Ейском и Староминском районах, по три — в Армавире, Новопокровском и Приморско-Ахтарском. Еще по два случая выявлено в Белореченском, Кавказском, Калининском, Каневском, Красноармейском, Лабинском, Мостовском, Тимашевском и Щербиновском районах, по одному — в Анапе, Белоглинском, Выселковском, Горячем Ключе, Динском, Крымском, Ленинградском, Отрадненском, Павловском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 483 человека, в стационарах — 186 пациентов. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 361 492 случая COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 349 632 человека, скончались — 11 191.

Татьяна Ручкина

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