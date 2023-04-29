Глава Кубани рассказал о местах отдыха в Щербиновском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об уникальных местах для отдыха в самом северном муниципалитете региона — Щербиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Самобытный и тихий уголок с длинными песчаными пляжами на берегу Азовского моря уже давно полюбился туристам. Гости предпочитают отдых с палатками прямо на берегу моря. Впрочем, есть здесь и объекты размещения— отели, гостевые дома, турбазы»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Село Шабельское подойдет для туристов, которые любят спокойный отдых. На местных пляжах Азовского моря много минеральных грязей. Здесь же находится Сазальникский маяк, представляющий собой квадратно-цилиндрическую башню высотой 25 м.

Одной из главных достопримечательностей муниципалитета является Глафировская песчаная коса. Она уходит в море более чем на 6 км. В селе Глафировка есть музей, являющийся остатками одного из строений усадьбы семьи помещиков Нарецких, которые построили деревню.

В селе Екатериновка находится источник чистой воды «Неувядаемый цвет». А в станицу Старощербиновскую ежегодно приезжают сотни паломников к месту захоронения праведного иерея Стефана Янкова, где построена часовня.

Татьяна Ручкина

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