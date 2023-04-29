В Петербурге полицейские убили при задержании пенсионера, начавшего стрельбу

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции при задержании убили 65-летнего мужчину при попытке его обезвредить. Пенсионер не пускал полицейских, прибывших по вызову из-за жалобы соседа, и несколько раз выстрелил в них из помпового ружья, сообщили ночью 29 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, это случилось 28 апреля в квартире на Московском проспекте. На 65-летнего петербуржца поступила жалоба, сотрудник МЧС и полицейский прибыли по вызову. Пенсионер ранил в плечо одного из правоохранителей, который пытался попасть в квартиру через окно.

На место прибыло еще несколько сотрудников МВД, после чего была вскрыта дверь. Вооруженный мужчина начал стрелять из помпового ружья в попавших в квартиру. «В соответствии со ст. 23 Федерального закона "О полиции" сотрудником применено табельное оружие, ответным огнем злоумышленник был ранен. Впоследствии он скончался до прибытия скорой помощи»,— добавили в пресс-службе.

По факту случившегося начата проверка.

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