«Профи»: в 2023 году россияне потеряли интерес к изучению языков стран релокации

Интерес россиян к языкам стран релокации значительно снизился в 2023 году. Так, с начала года интерес к изучению иврита пропал у 64% обучающихся, следует из исследования маркетплейса услуг «Профи», которое приводит РБК.

С начала года россияне реже ищут услуги преподавателей иностранных языков, популярных для релокации, следует из данных «Профи». Помимо иврита сократился интерес к изучению грузинского (46%) и сербского языков (11%). Между тем спрос на услуги репетиторов по армянскому и турецкому языкам вырос на 8% и 7% соответственно.

В Москве — самое заметное падение спроса на услуги репетиторов по ивриту (–115%) и грузинскому языку (–93%). Интерес к изучению армянского языка сократился на 30%, сербского — на 26%, турецкого — на 22%. Отмечается, что жители столицы могут искать репетиторов в регионах и заниматься онлайн в целях экономии.

В декабре 2022 года «Профи» сообщал, что резкий рост спроса на изучение иностранных языков наблюдался в марте и октябре. В частности, весной прошлого года вырос интерес к изучению иврита (+206%), грузинского языка (+198%), сербского языка (+184%), китайского языка (+109%), болгарского (+70%), турецкого (+55%) и армянского (+29%).

Лусине Баласян