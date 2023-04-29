КРПК почти втрое нарастила выручку в 2022 году

АО «Корпорация развития Пермского края» опубликовало финансовые итоги за 2022 год. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», выручка корпорации увеличилась почти втрое – с 250 млн руб. в 2021 году до 732,1 млн руб. в 2022-ом. Общество также в 5,4 раза сократило чистый убыток – с 465,8 млн руб. в 2021-ом до 84,8 млн руб. в 2022 году. Себестоимость продаж КРПК выросла почти в 3 раза – до 1,47 млрд руб., прочие доходы общества – более чем в 4 раза (до 1,33 млрд руб.).

Значительное повышение выручки в «Корпорации развития Пермского края» объяснили ростом количества реализуемых проектов. Сейчас КРПК не только строит ЖК «Любимов» в Березниках, но и занимается реконструкцией Большого зала филармонии, Благородного собрания, возведением амбулатории в Оверятах и берегоукреплением в Усть-Качке. Рост себестоимости продаж также связан с увеличением числа реализуемых обществом проектов. Увеличение прочих доходов связано с переоценкой активов общества. «Сформированные ранее резервы позволили сократить убыток общества до 84,8 млн руб. – в 5,4 раза относительно показателей 2021 года», - пояснили «Ъ-Прикамье» в КРПК.

АО «КРПК» (100% акций в краевой собственности) курирует строительство ЖК «Любимов» в Березниках. В апреле 2020 года корпорацию возглавил Алексей Бураков. Он поставил задачу расширить функционал КРПК до полноценной инвестиционной компании и увеличить число реализуемых проектов. Для этого был создан Фонд развития Пермского края (ФРПК), также возглавляемый господином Бураковым. Теперь корпорация входит в холдинг из хозяйственных обществ с госучастием, центром которого является ФРПК. На данный момент среди проектов КРПК и ФРПК — развитие судостроения на базе Верхнекамского судостроительного комплекса,