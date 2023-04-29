Реконструкцию гостиницы «Октябрьская» в Петербурге оценили в один миллиард рублей

На реконструкцию гостиницы «Октябрьская» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге потребуется около миллиарда руб., рассказал «Ведомостям» директор управляющей компании Citytel Group Андрей Петелин.

Ремонтные работы планируют начать до конца 2023 года. Часть затрат будет оплачено из средств, выделенных по федеральной госпрограмме льготного кредитования инвесторов на строительство отелей. «Мы вошли в состав участников этой программы осенью [прошлого года] и через банк ВТБ получили кредит. Отелю «Октябрьская» предстоит плановая реновация и реконструкция, мы хотим обновить интерьер, номерной фонд, общественные зоны»,— рассказал господин Петелин. Всего под эти цели было выделено 800 млн руб. под 3,5% годовых.

Реконструкция будет проводиться без полного закрытия гостиницы, некоторые части будут функционировать и принимать посетителей. Работы запланированы на срок с сентября по май в течение трех лет. Так, в каждый рабочий сезон будет ремонтироваться треть номеров — 150 из 450.

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