Бизнесмен из Республики Бангладеш Сайед Камруззаман ликвидирует одну из двух своих пермских компаний – ООО «Талма-Пермь». По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», решение о ликвидации общества датировано 25 апреля. Организация «Талма-Пермь» была создана в Перми в 2018 году и занималась деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. Компания зарегистрирована по адресу отеля «Спорт» в Перми. Сайед Камруззаман приобрел в Перми гостиницы «Спорт» и «Центральная», а также собирался построить в краевом центре международный студенческий кампус, но потом в отношении бизнесмена в Тверской области возбудили уголовное дело за мошенничество.

Помимо ООО «Талма-Пермь», Сайед Камруззаман является учредителем еще одной пермской компании – ООО «Юниверсити хостел Пермь», зарегистрированной по адресу бывшей гостиницы «Центральная» на ул. Сибирская, 9. Бизнесмену из Бангладеш также принадлежат тверское ООО «Центр международного образования», томское ООО «Юнихостел», смоленское ООО ТД «Тенишевский».

Инвестор из Республики Бангладеш Сайед Камруззаман купил в Перми отель «Спорт» (ул. Куйбышева, 49) и гостиницу «Центральная» (ул. Сибирская, 9) в качестве общежитий для иностранных студентов. Предприниматель собирался возвести в краевом центре международный студенческий кампус стоимостью 1,5 млрд руб. В 2018 году региональные власти присвоили проекту статус приоритетного и предложили для строительства площадку в Камской долине на ул. Маршала Жукова. По данным Lenta.ru, в конце 2019 года управление СК РФ по Тверской области возбудило в отношении бизнесмена уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Господин Камруззаман подозревается в том, что с его участием с индийскими студентами в Твери заключались договоры на обучение по завышенным ценам. Бизнесмен покинул Россию и был объявлен в розыск. В 2021 году следком прекратил уголовное дело в отношении Сайеда Камруззамана, сообщало zdravmedinfo.com.