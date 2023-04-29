Bloomberg: украинские беженцы в Румынии столкнулись с нехваткой финансовой помощи

Страны Восточной Европы урезают финансовую помощь, оказываемую беженцам из Украины, пишет Bloomberg. В частности, агентство указывает на Румынию, которая прекратила оплачивать жилье беженцам еще несколько месяцев назад. На эти цели правительство потратило около $500 млн с начала конфликта.

На минувшей неделе, отмечает Bloomberg, румынское правительство утвердило план сокращения выплат почти 100 тыс. украинских беженцев. Официальный представитель правительства Дэн Карбунару при этом подчеркнул, что Румыния прилагает все усилия для обеспечения беженцев и своих граждан в условиях ограниченного бюджета.

Согласно данным Еврокомиссии, которые приводит Bloomberg, 25% граждан Румынии не одобряют оказание финансовой поддержки беженцам из Украины. Это наибольший показатель среди стран Евросоюза. По данным Минтруда Румынии, с 24 февраля 2022 года в страну прибыли более 3,5 млн граждан, из которых временно поселились менее 100 тыс. человек.

Лусине Баласян