Из Челябинска увеличат число рейсов в Санкт-Петербург

Авиакомпания «Россия» в летний сезон увеличит частоту рейсов между Челябинском и Санкт-Петербургом. С мая их частота составит до 11 раз в неделю, сообщают в пресс-службе перевозчика.

Сейчас «Россия» летает по направлению Челябинск — Санкт-Петербург один раз в день утром. С 1 мая один дополнительный рейс планируется запустить по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Отправляться из Челябинска он будет в 22:50.

С 1 июня авиакомпания запускает на направлении дополнительный ежедневный рейс. Вылет из Санкт-Петербурга по нему запланирован в 8:35, из Челябинска — в 14:30.