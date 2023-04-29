Дорожные службы Ижевска приступили к ремонту улицы Ильфата Закирова

Дорожники вышли на ремонт ул. И.Закирова, сообщает глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев. По его словам, это один из шести участков, которые будут отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году.

«К безопасности здесь пристальное внимание — рядом расположена школа. Подъездные пути к ней должны быть комфортными»,— отметил господин Бекмеметьев.

Асфальт на улице по новым ГОСТам уложат в два слоя, частично обновятся тротуары и съезды. Участок вблизи ул.Камбарская будет расширен до двух полос. На время ремонта горожан просят выбирать пути объезда.

Сообщается, что ранее подрядчики также приступили к ремонту улиц Новоажимова и Ленина.