В январе-марте продажи смартфонов на «Авито» в Челябинске выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России динамика составила 18%. Об этом сообщают эксперты «Авито».

За год средняя цена нового смартфона в Челябинске снизилась на 9%, до 35,5 тыс. руб., подержанного — на 10%, до 15 тыс. руб. По сравнению с октябрем-декабрем прошлого года такие устройства подешевели на 3% и 1% соответственно.

В целом по РФ в первом квартале самыми продаваемыми брендами новых смартфонов стали Apple (59%) и Xiaomi (13%). В Челябинске их модели в среднем 50,5 тыс. руб. и 16,3 тыс. руб. соответственно. Тройку лидеров самых востребованных брендов в России замкнул Samsung с долей продаж в 10%.