Пермьстат: затраты на охрану окружающей среды в крае выросли на 16%

В 2022 году предприятия Пермского края на текущие затраты, связанные с охраной окружающей среды, израсходовали 14,1 млрд руб., что на 16,1% выше уровня предыдущего года. Из общего количества текущих затрат, 28,5% составила оплата услуг природоохранного назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Почти половина (44,4%) всех произведенных затрат направлена на сбор и очистку сточных вод, 36% на обращение с отходами, 15,8% – на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата.

Основной объем текущих затрат на охрану окружающей среды произведен на предприятиях обрабатывающих производств – 9,2 млрд рублей (64,8%) от общего их объема. На организации, занимающиеся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений приходится 2,3 млрд руб. (16,3%); обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха 0,5 млрд руб. (3,6%).