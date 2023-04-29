Структура «Росатома» пыталась оспорить конкурс по обслуживанию платных парковок в Перми

Краевое УФАС признало необоснованной жалобу структуры «Росатома» - АО «Цифровые платформы и решения умного города» - на торги по поиску оператора платных парковок в Перми. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в УФАС, решение по жалобе столичной компании было принято 27 апреля. В компании посчитали, что власти Перми составили конкурсную документацию с нарушениями законов о контрактной системе, о защите конкуренции, о защите прав потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заказчиком подряда является МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». Ранее учреждение объявило открытый конкурс на администрирование и информационное сопровождение системы внесения платежей за использование платных парковок города. Начальная цена контракта составляла 92 млн руб., оказывать услуги победитель конкурса должен в течение 945 дней или 2,5 лет. Победителем признали ПАО «Ростелеком», но подписание контракта по начальной цене было приостановлено из-за подачи жалобы в УФАС компанией «Цифровые платформы и решения умного города».

Как указано на сайте госзакупок, жалоба заявителя поступила в УФАС по Пермскому краю 19 апреля. В компании полагают (заявление общества имеется в распоряжении «Ъ-Прикамье», что, помимо нарушений, конкурсная документация содержит условия, вводящие в заблуждение и ограничивающие количество участников конкурса. Так, в наименовании профессиональных терминов допущены опечатки. Кроме того, исполнитель от имени заказчика будет осуществлять исполнение договоров и соглашений по услугам торгового и интернет-эквайринга для зачисления в бюджет города платежей за использование платных парковок. При этом международные платежные системы Visa и MasterCard официально приостановили деятельность в РФ, и обслуживание карт этих систем невозможно. Условия об обслуживании национальной платежной системы в РФ в конкурсной документации отсутствует.

В сервисе kartoteka.ru сообщается, что АО «Цифровые платформы и решения умного города» занимается разработкой компьютерного обеспечения», общество учреждено компаний госкорпорации «Росатом» АО «Атомэнергопром».