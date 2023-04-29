Более 60 литературных критиков вошли в лонг-лист номинантов премии «Неистовый Виссарион-2023»

В длинный список V Всероссийского конкурса на соискание литературно-критической премии «Неистовый Виссарион» вошел 61 автор, говорится на сайте организатора премии Свердловской областной библиотеки имени Белинского. Всего было представлено 75 критических работ. Лидером по количеству критических откликов стал роман Дмитрия Данилова «Саша, привет!».

Имена финалистов премии будут названы 24 мая. Победителей «Неистового Виссариона-2023» объявят на торжественной церемонии в библиотеке Белинского 5 июня. Лауреат получит 100 тыс. руб., победителям в специальных номинациях «За творческую дерзость» и «Перспектива» — 70 и 50 тыс. руб. соответственно.

«Неистовый Виссарион» — всероссийская литературно-критическая премия, учрежденная в 2019 году учреждена к 120-летию основания библиотеки Белинского. Звание лауреата в 2022 году было присуждено критику и историку литературы из Санкт-Петербурга Валерию Шубинскому, спецприз «За творческую дерзость» достался критику Василию Ширяеву, призером в номинации «Перспектива» стал критик Александр Марков. Обладателем Почетной премии за вклад в развитие критической мысли и литературную работу крупной формы стал Владимир Березин.

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Стефания Курилина