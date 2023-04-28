Депутат Госсовета Татарстана предоставил неверные сведения о доходах

Госсовет Татарстана опубликовал обобщенную информацию об исполнении депутатами обязанности по предоставлению сведений о своих доходах и расходах. Из нее следует, что из 99 депутатов (одно место в парламенте вакантно) 98 предоставили такие сведения. Однако дин парламентарий «ненадлежаще» исполнил свою обязанность. Имя этого депутата не раскрывается.

Напомним, в этом году был принят закон, согласно которому информация о доходах депутатов будет публиковаться лишь в обобщенном виде. Избиратели теперь не могут узнать, сколько заработал за предыдущий год конкретный депутат и какой недвижимостью он владеет. Депутаты на непостоянной основе в этом году должны представить уведомления об отсутствии у них крупных расходов за последние три года.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"