Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве учрежден Международный старообрядческий союз

В духовном центре старообрядчества в Рогожской слободе прошло общее собрание учредителей ассоциации старообрядческих организаций «Международный старообрядческий союз». В новый союз вошли общественные (некоммерческие) организации, созданные старообрядцами различных согласий. «Инициатором создания Международного старообрядческого союза является Всемирный старообрядческий форум, состоявшийся в 2018 году, на котором присутствовали представители основных старообрядческих согласий и общественных организаций»,— пояснили «Ъ» в Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ). По словам учредителей союза, «основными целями деятельности ассоциации являются культурно-просветительская деятельность, распространение культурного наследия староверия, оказание помощи староверам и староверческим общинам».

«Свою деятельность учреждаемый Старообрядческий союз сосредоточит на общественных инициативах и не будет касаться вопросов веры»,— рассказали «Ъ» в РПСЦ. В ассоциации заверили, что «в ближайшее время все документы, необходимые для регистрации союза, будут переданы в Минюст».

Отметим, в 2019 году был создан Всемирный союз староверов, который возглавил Леонид Севастьянов. В Московской митрополии «Ъ» пояснили, что Международный старообрядческий союз никоим образом не связан со Всемирным союзом староверов и «его самочинную деятельность оценивает отрицательно». Деятельность господина Севастьянова неоднократно вызывала критику со стороны РПСЦ. В феврале 2023 года Совет митрополии РПСЦ (высший орган церковного управления) даже постановил обратиться в Минюст по поводу деятельности Всемирного союза староверов, который, по мнению совета, подрывает авторитет Церкви. В свою очередь, господин Севастьянов, которого «Ъ» попросил прокомментировать создание нового союза, заявил, что приветствует любые объединительные инициативы, но «скептически» относится к новому проекту «в силу политизированности его основных участников».

«Объединение старообрядцев долгое время казалось невозможным в силу их исторических разногласий и различий,— считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Попытка создать совет разных согласий под эгидой государства не удалась, так как староверы по традиции стали спорить между собой. Именно в силу раздробленности движения на виду был Всемирный союз староверов, который никем из старообрядцев официально не был признан». По его мнению, новое объединение имеет шанс «стать главным представителем всех согласий в публичном поле, для общества и государства», способствовать «сотрудничеству с государством в обустройстве общин староверов на Дальнем Востоке и в Сибири», а также быть «источником мягкой силы при сотрудничестве со старообрядцами в других странах». Стратегически старообрядцы заинтересованы «в укреплении влияния в обществе», полагает господин Лункин.

Павел Коробов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...