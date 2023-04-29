В Москве учрежден Международный старообрядческий союз

В духовном центре старообрядчества в Рогожской слободе прошло общее собрание учредителей ассоциации старообрядческих организаций «Международный старообрядческий союз». В новый союз вошли общественные (некоммерческие) организации, созданные старообрядцами различных согласий. «Инициатором создания Международного старообрядческого союза является Всемирный старообрядческий форум, состоявшийся в 2018 году, на котором присутствовали представители основных старообрядческих согласий и общественных организаций»,— пояснили «Ъ» в Московской митрополии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ). По словам учредителей союза, «основными целями деятельности ассоциации являются культурно-просветительская деятельность, распространение культурного наследия староверия, оказание помощи староверам и староверческим общинам».

«Свою деятельность учреждаемый Старообрядческий союз сосредоточит на общественных инициативах и не будет касаться вопросов веры»,— рассказали «Ъ» в РПСЦ. В ассоциации заверили, что «в ближайшее время все документы, необходимые для регистрации союза, будут переданы в Минюст».

Отметим, в 2019 году был создан Всемирный союз староверов, который возглавил Леонид Севастьянов. В Московской митрополии «Ъ» пояснили, что Международный старообрядческий союз никоим образом не связан со Всемирным союзом староверов и «его самочинную деятельность оценивает отрицательно». Деятельность господина Севастьянова неоднократно вызывала критику со стороны РПСЦ. В феврале 2023 года Совет митрополии РПСЦ (высший орган церковного управления) даже постановил обратиться в Минюст по поводу деятельности Всемирного союза староверов, который, по мнению совета, подрывает авторитет Церкви. В свою очередь, господин Севастьянов, которого «Ъ» попросил прокомментировать создание нового союза, заявил, что приветствует любые объединительные инициативы, но «скептически» относится к новому проекту «в силу политизированности его основных участников».

«Объединение старообрядцев долгое время казалось невозможным в силу их исторических разногласий и различий,— считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.— Попытка создать совет разных согласий под эгидой государства не удалась, так как староверы по традиции стали спорить между собой. Именно в силу раздробленности движения на виду был Всемирный союз староверов, который никем из старообрядцев официально не был признан». По его мнению, новое объединение имеет шанс «стать главным представителем всех согласий в публичном поле, для общества и государства», способствовать «сотрудничеству с государством в обустройстве общин староверов на Дальнем Востоке и в Сибири», а также быть «источником мягкой силы при сотрудничестве со старообрядцами в других странах». Стратегически старообрядцы заинтересованы «в укреплении влияния в обществе», полагает господин Лункин.

Павел Коробов