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Коммерсантъ FM
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В Москве после реконструкции открыли Южный речной вокзал

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что первое круизное судно прибудет на вокзал 5 мая.

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Церемония открытия Южного речного вокзала

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония открытия Южного речного вокзала

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Москва восстановила оба своих порта — и Северной, и Южный. И по-настоящему стала столицей, портом пяти морей», — сказал во время открытия вокзала господин Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Современное задание вокзала было построено в 1985 году. В 2000-е на территории вокзала работали ярмарка детских товаров и авторынок. В 2021 году здание вокзала решили реконструировать и благоустроить набережную рядом с ним.

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