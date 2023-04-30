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Фото месяца: апрель 2023 года

Лучшие кадры по версии «Ъ-Урал»

Люди и события апреля 2023 года — в фотогалерее «Ъ-Урал»

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Акция &quot;Зажги синим&quot; в поддержку людей с аутизмом. Во всемирный день распространения информации о проблемах аутизма знаковые здания и улицы города Екатеринбурга подсветили синими огнями

Акция "Зажги синим" в поддержку людей с аутизмом. Во всемирный день распространения информации о проблемах аутизма знаковые здания и улицы города Екатеринбурга подсветили синими огнями

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Ответный матч между командами &quot;Урал&quot; (Екатеринбург) - &quot;Спартак&quot; (Москва) на стадионе &quot;Екатеринбург-Арена&quot;. Игрок команды &quot;Урал&quot; Алексей Каштанов (в центре) во время матча

Ответный матч между командами "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва) на стадионе "Екатеринбург-Арена". Игрок команды "Урал" Алексей Каштанов (в центре) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Генеральная репетиция балетов &quot;Павильон Армиды&quot;, &quot;Венгерские танцы&quot; и Sextus Propertius на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета &quot;Урал Опера Балет&quot; перед премьерой

Генеральная репетиция балетов "Павильон Армиды", "Венгерские танцы" и Sextus Propertius на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета "Урал Опера Балет" перед премьерой

Фото: Коммерсантъ / Ольга Юшкова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фестиваль российского виноделия RUSWINEFEST в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге

Фестиваль российского виноделия RUSWINEFEST в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Цех Северского трубного завода

Цех Северского трубного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование православной Пасхи. Верующие во время Крестного хода от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови

Празднование православной Пасхи. Верующие во время Крестного хода от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев (в центре) с иконой Святой Екатерины, которую брал с собой на орбиту, во время Крестного хода

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев (в центре) с иконой Святой Екатерины, которую брал с собой на орбиту, во время Крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вынесение меры пресечения активисту Ярославу Ширшикову в Верх-Исетском районном суде в Екатеринбурге

Вынесение меры пресечения активисту Ярославу Ширшикову в Верх-Исетском районном суде в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рассмотрение по существу уголовного дела вывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом), обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России, в Октябрьском районном суде. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) (слева) общается с журналистами во время перерыва в заседании суда

Рассмотрение по существу уголовного дела вывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом), обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России, в Октябрьском районном суде. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) (слева) общается с журналистами во время перерыва в заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа сотрудников таможни в аэропорте &quot;Кольцово&quot;. Жанровая фотография. Пассажиры во время прохождения таможенного контроля. Кинолог с собакой во время проверки багажа

Работа сотрудников таможни в аэропорте "Кольцово". Жанровая фотография. Пассажиры во время прохождения таможенного контроля. Кинолог с собакой во время проверки багажа

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва. Сгоревший павильон общественного транспорта

Последствия пожара в поселке Сосьва. Сгоревший павильон общественного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ситуация после пожара в поселке Сосьва

Ситуация после пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич

Последствия пожара в поселке Сосьва. Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Последствия пожара в поселке Сосьва. Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC Intro 26 в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Сергей Хрисанов (Татугорилла) после боя с Сергеем Мартыновым (Раостовский Мясник)

Турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC Intro 26 в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Сергей Хрисанов (Татугорилла) после боя с Сергеем Мартыновым (Раостовский Мясник)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Нижнем Тагиле в ДК НТМК

Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Нижнем Тагиле в ДК НТМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; в торгово-развлекательном центре &quot;Европа&quot; (Европа ART GALLERY) в Екатеринбурге

Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественное открытие объекта Фестиваля университетского спорта &quot;Дворец водных видов спорта&quot;

Торжественное открытие объекта Фестиваля университетского спорта "Дворец водных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Закрытие сезона ХК «Автомобилист» в КРК «Уралец», в Екатеринбурге

Закрытие сезона ХК «Автомобилист» в КРК «Уралец», в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова

Фестиваль российского виноделия RUSWINEFEST в международном центре искусств «Главный проспект»

Фестиваль российского виноделия RUSWINEFEST в международном центре искусств «Главный проспект»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot; &quot;Занимательная история предпринимательства на Урале&quot; в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Премьера художественного фильма «Русский крест» в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге. Перед кинопоказом со зрителями встретились режиссер картины Эдуард Бояков (справа) и исполнитель главной роли Михаил Пореченков (слева)

Премьера художественного фильма «Русский крест» в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге. Перед кинопоказом со зрителями встретились режиссер картины Эдуард Бояков (справа) и исполнитель главной роли Михаил Пореченков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

20 апреля в главном корпусе УрФУ открыли мемориальную доску ректору УГТУ-УПИ Станиславу Набойченко

20 апреля в главном корпусе УрФУ открыли мемориальную доску ректору УГТУ-УПИ Станиславу Набойченко

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Открытие нового выставочного сезона в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Музей-мастерская скульптора Андрея Антонова

Открытие нового выставочного сезона в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Музей-мастерская скульптора Андрея Антонова

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие нового выставочного сезона в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Художник Игорь Рязанцев на фоне своей работы

Открытие нового выставочного сезона в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Художник Игорь Рязанцев на фоне своей работы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Установка архитектурной композиции &quot;Краснознаменная группа&quot; на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге

Установка архитектурной композиции "Краснознаменная группа" на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

24 тур МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). Стадион «Екатеринбург Арена». Матч между футбольными клубами «Урал» и «Ростов». Вратарь ФК &quot;Урал&quot; Илья Помазун

24 тур МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). Стадион «Екатеринбург Арена». Матч между футбольными клубами «Урал» и «Ростов». Вратарь ФК "Урал" Илья Помазун

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Художественная галерея «ПоЛе» в Екатеринбурге

Художественная галерея «ПоЛе» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Судебное заседание по уголовному делу главы Союза десантников России по УрФО Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки

Судебное заседание по уголовному делу главы Союза десантников России по УрФО Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Начало реконструкции объекта культурного наследия федерального значения &quot;Ворота&quot; в Историческом сквере Екатеринбурга

Начало реконструкции объекта культурного наследия федерального значения "Ворота" в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Виды Екатеринбурга

Виды Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Акция "Зажги синим" в поддержку людей с аутизмом. Во всемирный день распространения информации о проблемах аутизма знаковые здания и улицы города Екатеринбурга подсветили синими огнями

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Ответный матч между командами "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак" (Москва) на стадионе "Екатеринбург-Арена". Игрок команды "Урал" Алексей Каштанов (в центре) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова  /  купить фото

Генеральная репетиция балетов "Павильон Армиды", "Венгерские танцы" и Sextus Propertius на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета "Урал Опера Балет" перед премьерой

Фото: Коммерсантъ / Ольга Юшкова  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фестиваль российского виноделия RUSWINEFEST в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Цех Северского трубного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование православной Пасхи. Верующие во время Крестного хода от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Российский космонавт-испытатель Олег Артемьев (в центре) с иконой Святой Екатерины, которую брал с собой на орбиту, во время Крестного хода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вынесение меры пресечения активисту Ярославу Ширшикову в Верх-Исетском районном суде в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рассмотрение по существу уголовного дела вывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом), обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России, в Октябрьском районном суде. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) (слева) общается с журналистами во время перерыва в заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Работа сотрудников таможни в аэропорте "Кольцово". Жанровая фотография. Пассажиры во время прохождения таможенного контроля. Кинолог с собакой во время проверки багажа

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва. Сгоревший павильон общественного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ситуация после пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич

Последствия пожара в поселке Сосьва. Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC Intro 26 в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Сергей Хрисанов (Татугорилла) после боя с Сергеем Мартыновым (Раостовский Мясник)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Нижнем Тагиле в ДК НТМК

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY) в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Михаил Филиппов

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Торжественное открытие объекта Фестиваля университетского спорта "Дворец водных видов спорта"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Закрытие сезона ХК «Автомобилист» в КРК «Уралец», в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Елена Ельцова

Фестиваль российского виноделия RUSWINEFEST в международном центре искусств «Главный проспект»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Премьера художественного фильма «Русский крест» в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге. Перед кинопоказом со зрителями встретились режиссер картины Эдуард Бояков (справа) и исполнитель главной роли Михаил Пореченков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

20 апреля в главном корпусе УрФУ открыли мемориальную доску ректору УГТУ-УПИ Станиславу Набойченко

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Открытие нового выставочного сезона в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Музей-мастерская скульптора Андрея Антонова

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие нового выставочного сезона в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Художник Игорь Рязанцев на фоне своей работы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Установка архитектурной композиции "Краснознаменная группа" на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

24 тур МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). Стадион «Екатеринбург Арена». Матч между футбольными клубами «Урал» и «Ростов». Вратарь ФК "Урал" Илья Помазун

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Художественная галерея «ПоЛе» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Судебное заседание по уголовному делу главы Союза десантников России по УрФО Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Начало реконструкции объекта культурного наследия федерального значения "Ворота" в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Виды Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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