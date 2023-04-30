Фото месяца: апрель 2023 года

Рассмотрение по существу уголовного дела вывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом), обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России, в Октябрьском районном суде. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) (слева) общается с журналистами во время перерыва в заседании суда

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