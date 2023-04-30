Фото месяца: апрель 2023 года

Генеральная репетиция балетов "Павильон Армиды", "Венгерские танцы" и Sextus Propertius на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета "Урал Опера Балет" перед премьерой
Вынесение меры пресечения активисту Ярославу Ширшикову в Верх-Исетском районном суде в Екатеринбурге
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Коммерсантъ / Марина Молдавская
Рассмотрение по существу уголовного дела вывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в России иноагентом), обвиняемого в дискредитации Вооруженных сил России, в Октябрьском районном суде. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) (слева) общается с журналистами во время перерыва в заседании суда
Турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC Intro 26 в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Сергей Хрисанов (Татугорилла) после боя с Сергеем Мартыновым (Раостовский Мясник)
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Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Годовое общее собрание Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Нижнем Тагиле в ДК НТМК
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Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
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Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Открытие фотовыставки Every woman is a queen. Vol.1, организованной ИД "Коммерсантъ-Урал" в торгово-развлекательном центре "Европа" (Европа ART GALLERY) в Екатеринбурге
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Коммерсантъ / Михаил Филиппов
Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Марина Молдавская
Торжественное открытие объекта Фестиваля университетского спорта "Дворец водных видов спорта"
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Коммерсантъ / Марина Молдавская
Закрытие сезона ХК «Автомобилист» в КРК «Уралец», в Екатеринбурге
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Коммерсантъ / Елена Ельцова
Фестиваль российского виноделия RUSWINEFEST в международном центре искусств «Главный проспект»
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Коммерсантъ / Марина Молдавская
Презентация книги ИД "Коммерсантъ-Урал" "Занимательная история предпринимательства на Урале" в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Премьера художественного фильма «Русский крест» в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге. Перед кинопоказом со зрителями встретились режиссер картины Эдуард Бояков (справа) и исполнитель главной роли Михаил Пореченков (слева)
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
20 апреля в главном корпусе УрФУ открыли мемориальную доску ректору УГТУ-УПИ Станиславу Набойченко
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Марина Молдавская / Коммерсантъ
Открытие нового выставочного сезона в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Музей-мастерская скульптора Андрея Антонова
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Открытие нового выставочного сезона в международном центре искусств «Главный проспект» в Екатеринбурге. Художник Игорь Рязанцев на фоне своей работы
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Установка архитектурной композиции "Краснознаменная группа" на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге
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Коммерсантъ / Марина Молдавская
24 тур МИР Российской премьер-лиги (РПЛ). Стадион «Екатеринбург Арена». Матч между футбольными клубами «Урал» и «Ростов». Вратарь ФК "Урал" Илья Помазун
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Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Художественная галерея «ПоЛе» в Екатеринбурге
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Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Судебное заседание по уголовному делу главы Союза десантников России по УрФО Евгения Тетерина, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки
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Коммерсантъ / Марина Молдавская
Начало реконструкции объекта культурного наследия федерального значения "Ворота" в Историческом сквере Екатеринбурга