Смертельное ДТП произошло на трассе в Удмуртии

Авария произошла 28 апреля, около 16:25, в Алнашском районе Удмуртии на 31 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

По предварительной информации водитель автомобиля «Ваз-2114» — женщина 1972 года рождения, не справилась с управлением и выехала встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «MAN» с полуприцепом. За рулем находился мужчина 1989 года рождения.

В результате дорожной аварии женщина-водитель скончалась на месте. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.