В Сочи создадут единую концепцию оформления общественных пространств

По поручению мэра Алексея Копайгородского в Сочи разрабатывают единую концепцию оформления общественных пространств. В популярных местах города планируют создать новые тематические фотозоны и световые конструкции, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

К лету на набережных Центрального и Хостинского районов установят 5-метровые световые пальмы, а также тематические фотозоны. Кроме того, в городе завершают разработку тематического оформления набережных Адлера и Лазаревского района.

«В Год архитектуры обновим и украсим популярные места отдыха сочинцев и гостей города, основные трассы, оборудуем видовые площадки, на которых останавливаются по дороге к популярным достопримечательностям организованные экскурсионные группы и самостоятельные туристы»,- отметил Алексей Копайгородский.

Он подчеркнул, что в городе работают над масштабным проектом «Сочи – город фонтанов». Благодаря ему, на курорте реконструируют существующие, а также создадут новые объекты.

Сейчас город готовят ко Дню Победы. В разных значимых районах курорта к этому дню появятся объемные тематические конструкции. Также в разных общественных пространствах города планируют установить символику, связанную со спецоперацией.

Татьяна Ручкина

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