Лучшие фото за апрель

Тула, Россия. Слева направо: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент России Владимир Путин, глава «ПромТехКома» Александр Силкин и генеральный директор «Тулажелдормаша» Артем Асатрян
Москва. Глава Минфина России Антон Силуанов (слева) и председатель правительства Михаил Мишустин на заседании коллегии Министерства финансов и Министерства экономического развития «Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год»