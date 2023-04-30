Лучшие фото за апрель

Москва. Глава Минфина России Антон Силуанов (слева) и председатель правительства Михаил Мишустин на заседании коллегии Министерства финансов и Министерства экономического развития «Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год»

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