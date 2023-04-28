Визовый центр Франции ввел предоплату при записи на прием для россиян

Визовый центр Франции в России ввел сервисный сбор для желающих подать документы на визу. Об этом сообщил официальный партнер генконсульства Франции VFS Global. При оформлении записи для подачи документов в визовый центр VFS Global взимается предоплата в размере €35,5 в рублях по соответствующему курсу.

Перед тем как записаться на прием, вы должны заполнить анкету на визу онлайн на официальном французском сайте France-Visas, сообщает VFS Global. «Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что при оформлении записи взимается предоплата сервисного сбора в размере €35,5 в рублях по курсу, установленному на момент осуществления записи»,— говорится в сообщении, когда оно было опубликовано, неясно.

На сайте визового центра Франции упоминается пошлина, уплачиваемая за рассмотрение заявления о выдаче визы.

Она состоит из двух частей:

консульского сбора, взимаемого французскими органами власти в связи с рассмотрением заявления о выдаче визы;

если сбором документов занимается сторонний поставщик услуг, визовый сбор уплачивается данному поставщику услуг. Размер консульского сбора различается в зависимости от страны и не может превышать €40 за один пакет документов для получения визы.

Франция выдает россиянам туристические визы, в том числе и многократные, напоминает «Интерфакс». Ранее сообщалось, что предоплата была введена для облегчения записи на прием — для бронирования временных слотов и борьбы с ботами. В визовом центре «РИА Новости» эту информацию не подтвердили и не опровергли, отметив, что решение о предоплате принял визовый центр.

В сентябре 2022 года Евросоюз отказался от упрощенного визового режима с Россией. Среди последствий — увеличение визового сбора с €35 до €80 для всех заявителей.

Подробнее о ситуации с визами читайте в подборке «Ъ».

Мария Федотова