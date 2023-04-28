Не дороже возможностей

Аналитики фонда «Институт экономики города» спрогнозировали стагнацию цен на жилую недвижимость в Краснодаре до 2030 года. Рост цен на жилье в столице Кубани, по мнению экспертов, возможен в ближайшие семь лет в пределах инфляции. По мнению экспертов, в ближайшее время в краевом центре ожидается рост цен на вторичную недвижимость, что, во-первых, связано с выводом на рынок «херсонских сертификатов», а во-вторых, с планами федерального правительства по запуску программ льготной ипотеки на «вторичку». Часть риэлтеров уверена, что жилье будет дешеветь, так как это обусловлено законом спроса и предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фонд «Институт экономики города» (ИЭГ) опубликовал исследование, согласно которому до 2030 года цены на жилье в Краснодарской агломерации сохранятся на уровне 2022 года или снизятся, пишет «Ъ». Такая же картина характерна для Московской, Петербургской и Екатеринбургской агломераций. По мнению аналитиков ИЭГ, если рост цен в этих городах и произойдет, то он будет номинальный и не превысит уровень инфляции.

По словам вице-президента фонда Татьяны Полиди, за 2019–2022 годы номинальная стоимость жилья в исследуемых агломерациях выросла в среднем на 76%, что почти втрое выше потребительской инфляции, составившей за тот же период 27%. «Возможности для дальнейшего серьезного подорожания жилья начали исчерпываться уже во втором полугодии 2022 года»,— говорит она.

В Краснодарском крае, по данным компании «Домклик», стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет порядка 150 тыс. руб. По данным портала «Мир квартир», цена «квадрата» в новостройках столицы Кубани в марте текущего года выросла по сравнению с мартом 2022-го на 19% и составила 145,8 тыс. руб. Сейчас средняя стоимость квартиры в столице Кубани составляет 7,1 млн руб., что на 7,3% больше, чем в конце минувшего года, и на 15,8% — чем в марте 2022 года. По стоимости новостроек Краснодар занимает девятое место в России. По данным компании «Этажи-Кубань», средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Краснодаре сегодня составляет 110 тыс. руб.

Как рассказал «Ъ-Кубань» директор краснодарского агентства недвижимости «Аякс» Александр Кутченко, в ближайшее время цена квадратного метра на вторичном рынке краевого центра вырастет на 5–10% годовых. Это, по его словам, связано с увеличением спроса на готовое жилье из-за «херсонских сертификатов» (жилищные сертификаты для граждан, прибывших на Кубань из Херсонской области) и заявления президента о льготной ипотеке на «вторичку».

Ранее «Ъ» сообщал, что Владимир Путин предложил создать льготные условия для покупки вторичного жилья в ходе встречи с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко. Президент считает, что льготы для покупки вторичного жилья помогут стимулировать строительную отрасль.

«Я думаю, что в ближайшее время Центробанк будет принимать соответствующие решения, и этот фактор сыграет свою роль в увеличении спроса на рынке вторичной недвижимости Краснодара, а это неминуемо приведет к увеличению ее стоимости»,— отметил господин Кутченко.

Руководитель отдела первичного рынка и зарубежной недвижимости ЖИЦ «Каян» Инна Грибанова также отмечает возросший покупательский спрос на готовое жилье экономичного класса в Краснодаре по «херсонским сертификатам». По этой причине, говорит она, продавцы стали поднимать цены. «Вместе с тем и рост цен на первичную недвижимость не прекращался. Напротив, с появлением субсидированных ипотек стоимость новостроек увеличилась в прошлом году на 30–40%»,— констатирует собеседник «Ъ-Кубань».

По мнению руководителя подразделения исследования в жилищной сфере аналитического центра «Дом.РФ» Марии Жолобовой, среди предпосылок роста цен на жилую недвижимость в Краснодарском крае — увеличившаяся стоимость строительных материалов, а также ужесточение требований к плану застройки и реализация проектов на кредитные средства с обязательной выплатой процентов.

«В целом по этому году можно ожидать до 20% роста цен на первичном рынке и 5–10% на вторичном»,— резюмировала госпожа Грибанова.

В то же время аналитики сервиса «Домклик» опубликовали исследование, согласно которому Кубань заняла пятое место по снижению цен на новостройки в марте этого года. По их данным, стоимость квадратного метра в регионе в марте по сравнению с февралем упала на 0,5%. В России средняя стоимость «квадрата» на рынке новостроек в марте выросла по сравнению с февралем на 2,6%, до 114 тыс. руб. На вторичном рынке цены выросли на 1%, до 79–81 тыс. руб.

По мнению директора федеральной риэлтерской компании «Этажи-Кубань» Вадима Камалова, цены на недвижимость в крае должны снизиться. Это, отмечает эксперт, напрямую связано с поручением президента создать льготные условия для покупки вторичного жилья.

«Цена квадратного метра в новостройке должна упасть примерно на 10%, потому что не будет спроса. Конечно же, застройщики могут приостановить свои продажи и придержать объекты до лучших времен, но важно помнить, что у них есть финансовые планы, подписанные банками, которые вынуждают их переходить к продажам. В то же время банки согласовали им определенную цену — и снижение цены квадратного метра для банка нежелательно. Но у нас все-таки рыночные законы, а закон спроса и предложения диктует, что цена на новостройки будет снижаться»,— резюмировал господин Камалов.

Екатерина Мухамедова

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