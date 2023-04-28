В Лабинске производителя керамических изделий будут судить за смерть и травмы сотрудников

Индивидуального предпринимателя из Лабинска будут судить за нарушения правил охраны труда, которые привели к гибели одного подчиненного и причинению тяжкого вреда здоровью еще двум. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

46-летний предприниматель занимался на улице Красной в Лабинске производством и продажей декоративных керамических изделий, для сушки которых использовались баллоны с пропаном. Днем 29 января 2023 года в одном из помещений мастерской во время разбора форм с гипсовыми фигурами произошла разгерметизация 50-литрового газового баллона. От огня газовой горелки сушильного шкафа воспламенилась пропан-бутановая смесь, которая заполнила все помещение мастерской.

Из-за ЧП три работника, которые находились в тот момент в мастерской, получили термических ожоги 1-2-3-й степени и другие повреждения. От полученных ранений один мужчина скончался на следующий день в медучреждении, два других получили сильные повреждения.

На предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ. В ходе следствия он полностью признал вину и возместил потерпевшим вред. На его недвижимость суд наложил арест на более 2,8 млн руб. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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