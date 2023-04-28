Приставы в Ярославле восстановили на работе учительницу начальной школы

Отделение судебных приставов по Дзержинскому району Ярославля восстановило на работе учительницу младших классов. Об этом сообщила пресс-служба областного управления ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управление ФССП по Ярославской области

Фото: Пресс-служба Ярославского управления ФССП Управление ФССП по Ярославской области

Фото: Пресс-служба Ярославского управления ФССП

Как рассказали в службе судебных приставов, учительница была уволена из школы за однодневный прогул. Руководству учебного заведения она объяснила, что не могла выйти на работу в этот день, потому что заменяла соцработника и ухаживала за незрячей больной матерью. В школе не сочли причину уважительной и расторгли трудовой договор с учительницей.

Женщина пошла в суд и выиграла иск о восстановлении на работе. Контроль за исполнением судебного решения был поручен районному отделению судебных приставов.

«В отношении школы было возбуждено исполнительное производство, а ее руководство было предупреждено о вынесении постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. и о привлечении к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае неисполнения решения суда. Разъяснений судебных приставов оказалось достаточно, чтобы решение суда было исполнено»,— отметили в Федеральной службе судебных приставов.

Андрей Иванов