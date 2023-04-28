Следком опечатал два бара на улице Рубинштейна в рамках дела о «разводе» клиентов

Сотрудники полиции и Следственного комитета по Санкт-Петербургу провели обыски в двух барах на улице Рубинштейна в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении клиентов, оба заведения опечатали, сообщила пресс-служба следкома. Формальным поводом стал факт реализации алкогольной продукции без документов.

«В отношении коммерческих структур органами внутренних дел возбуждены дела об административном правонарушении. Изъято около 60 литров алкоголя. Помещения баров опечатаны, они признаны вещественным доказательством»,— сказано в сообщении.

«Ъ-СПб» подробно рассказывал об уголовном деле по факту мошенничества в барах на улице Рубинштейна. В декабре 2022 года управление МВД провело серию обысков в барах на улице Рубинштейна и в квартирах их сотрудников. Более 40 человек подозревают в участии в мошеннической схеме с «разводом» выпивших клиентов на крупные суммы. Общий ущерб на 11 потерпевших составил 10,5 млн рублей. Бдительность нетрезвых посетителей усыпляли подготовленные девушки-консуматорши, а на баре клиентам наливали некачественный алкоголь по цене премиального.

Подробнее — в материале «Десять миллионов за красивые глаза и контрафактный алкоголь».

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