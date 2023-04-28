В Краснодаре гендиректор компании задолжал работникам 25 млн рублей

Следственный отдел по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего гендиректора строительной организации. Его подозревают по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы сотрудникам), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, мужчина с ноября 2022 года по март 2023 года не выплачивал заработную плату семи сотрудникам полностью, а также частично не осуществлял выплату зарплаты еще 103 работникам предприятия. Общая задолженность составила более 25,5 млн руб.

На данный момент удалось добиться погашения задолженности на сумму 20 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram