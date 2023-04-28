Суд конфисковал недвижимость на 31 млн рублей у экс-чиновницы министерства экономики Кубани

Прокуратура Краснодарского края отсудила у бывшей чиновницы министерства экономики региона имущество на сумму 31 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что в собственности женщины находились шесть объектов недвижимости и три земельных участка. Общая стоимость составила 19 млн руб. На родственников и знакомых было переписано имущества еще на 13 млн руб.

Бывшая чиновница не смогла подтвердить законность денежных средств, на которые было приобретено имущество.

Суд в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры.

Олег Исаев

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