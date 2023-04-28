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Тольяттиазот усовершенствовал качество карбамидоформальдегидного концентрата

Тольяттиазот усовершенствовал качество выпускаемого на заводе карбамидоформальдегидного концентрата (КФК). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

КФК используется в качестве компонента для синтетических клеящих смол. Их производство сегодня активно развивается, а сами материалы имеют широкое применение в различных сферах. В первую очередь они востребованы в клеевых составах, в том числе как связующий элемент при производстве древесно-стружечных плит, оргалита и фанеры.

На Тольяттиазоте КФК производят на трех технологических линиях. Он входит в тройку ключевых продуктов, выпускаемых предприятием. После проведенного анализа отзывов клиентов было решено усовершенствовать один из параметров КФК – показатель буферной емкости среды. Ряд технических решений, внедренных на производстве концентрата, помог добиться снижения данного показателя с 16 до 12 мл при допустимых 18 мл. Это позволило потребителям повысить эффективность собственных производственных процессов.

Результатом работы химиков-технологов тольяттинского предприятия стал ввод новой марки продукта: к существующему КФК-85 добавился КФК-85/У (улучшенный). КФК востребован у компаний, занимающих до 70% рынка синтетических смол для деревообрабатывающей промышленности.

Евгений Чернов

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