Voyah раскрыл оснащение электроседана Passion для России

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, раскрыла оснащение нового электрического седана Passion для российского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Voyah Фото: Voyah

Новая модель стала серийной версией концепт-кара I-land. Полноприводный седан получил 510-сильную силовую установку и два варианта батареи — 82 кВт•ч и запасом хода до 483 км и 109 кВт•ч с автономностью до 608 км.

Для новинки заявлены пневмоподвеска с интеллектуальным управлением Magic Carpet, комплекс систем активной безопасности и ассистентов водителя, система мониторинга усталости водителя в режиме реального времени и система кругового обзора 360 с эффектом «прозрачного» кузова. В оснащение войдут цифровая приборная панель с проекционным дисплеем, панорамная крыша, задние сиденья с массажем, обогревом и вентиляцией, оттоманкой для ног и памятью положений настройки.

Стоимость Voyah Passion и сроки начала продаж модели в России пока не названы. Напомним, в настоящее время марка на российском рынке представлена кроссовером Voyah Free в различных модификациях и минивэном Voyah Dream.

Максим Вершинин

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