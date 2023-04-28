Вторая очередь благоустройства сквера имени Свердлова откроется 1 мая

В Нижнем Новгороде 1 мая запланирована праздничная программа в честь открытия второй очереди благоустройства сквера имени Свердлова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 11:30 сотрудники регионального Института развития городской среды проведут экскурсию по обновленному пространству. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Праздничная программа начнется в 13:00. В сквере выступят диджеи, нижегородцы смогут сыграть в бадминтон и настольный теннис, заняться йогой, поучаствовать в мастер-классах. Вход свободный.

Благоустройство второй очереди сквера имени Свердлова началось еще в сентябре 2021 года. Изначально подрядчик «Горстрой» должен был завершить работы в октябре 2021 года, но сроки неоднократно переносились. На благоустройство было направлено 54,7 млн руб.

Елена Ковалева