ГК Кидбург откроет детский образовательный центр в ТЦ «Красная Площадь»

ГК Кидбург подписала договор с ГК «РАМО-М» на сооружение детского центра в ТЦ «Красная Площадь». Завершить проект планируется в конце 2023 года. Площадь образовательного центра — 2400 кв. м., сообщили «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГК Кидбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК Кидбург Фото: Пресс-служба ГК Кидбург

«Бюджет такого проекта зависит от формата. По опыту КидБурга объем инвестиций составляет от 40 до 100 млн руб.», — уточнили «Ъ-Кубань» в пресс-службе группы компаний.

В Городе профессий планируется создать 24 игротеки, где будет представлено более 50 профессий. Дети смогут попробовать себя в роли мультипликатора, космонавта, флориста или модельера-стилиста в обстановке, максимально приближенной к реальной жизни.

Олег Исаев

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