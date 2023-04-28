Пенсионера из Северского района будут судить за убийство, совершенное 22 года назад

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении пожилого жителя станицы Северская. Его обвиняют в убийстве знакомого, совершенном в 2001 году, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

9 января 2001 года на улице Горной в салоне отечественного автомобиля нашли тело 42-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области сердца. На коврике обнаружили скальпель, которым и было совершено преступление. Следователи завели уголовное дело, однако причастного к преступлению найти долго не удавалось.

Позже выяснилось, что 70-летний мужчина пил алкоголь с местными жителями, в том числе убитым. После этого он повез его домой на автомобиле, однако по дороге они поссорились. В руках у потерпевшего был скальпель, который он носил с собой и часто крутил в руках. Во время ссоры водитель выхватил инструмент и ударил им знакомого в грудь. Ранее виновный в трагедии сообщал правоохранителям, что ненадолго оставил знакомого одного в машине, а когда вернулся, тот был уже мертв.

На пенсионера завели уголовное дело за убийство (ч.1 ст.105 УК РФ). Теперь оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram