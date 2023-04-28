На Красную горку поженились 143 ярославских пары

В Ярославской области на Красную горку – в первые выходные после Пасхи, 21 и 22 апреля, – поженились 143 пары. Об этом сообщили в управлении ЗАГС Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец бракосочетания, Ярославль

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Дворец бракосочетания, Ярославль

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Наибольшее число свадеб (42) прошло в Ярославле во Дворце бракосочетаний. Также 15 свадеб сыграли в Рыбинске и 14 — в Тутаеве. В ЗАГСе отметили, что даты в преддверии праздника Красная горка традиционно являются привлекательными для бракосочетания.

«Свадьба на Красную горку считается счастливой, а жизнь в браке – благополучной. Так и в этом году в предпраздничные дни в отделах ЗАГС было многолюдно»,— рассказали в ЗАГСе.

В дореволюционной России на Красную горку традиционно праздновалось много свадеб. С этого дня, впервые с начала Великого поста, церковь возобновляла проведение венчальных обрядов.

Алла Чижова