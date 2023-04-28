Ментальное здоровье, необыкновенные женщины и узбекские танцы

В ближайшую неделю на площадках Нижнего Новгорода пройдут лекции о Солнце и русском искусстве, благотворительная распродажа, выставки и разные театральные постановки. Подробнее о грядущих культурных событиях города — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотовыставка Александра Ивасенко «Контурные карты» в центре культуры «Рекорд»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фотовыставка Александра Ивасенко «Контурные карты» в центре культуры «Рекорд»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

С 28 апреля по 5 мая в центре культуры «Рекорд» работает фотовыставка Александра Ивасенко «Контурные карты». Снимки нижегородских дорог объединены одним ракурсом — они сделаны с высоты птичьего полета. Кураторы предлагают зрителям задуматься о замысле пути и пересечении тропинок. Вход свободный.

29 апреля в Манеже кремля пройдет финальная лекция цикла «От канона до эпатажа. Краткий курс истории отечественного искусства». Посетителям расскажут о течениях в русском искусстве XX века, возникновении соцреализма и актуальных практиках. Стоимость билета — 200 руб.

29 апреля в арт-пространстве «Цех» на улице Варварской, 32 откроется выставка Mediatorium, посвященная заботе о ментальном здоровье и способам снизить тревожность. Будут представлены подвижные объекты, интерактивные инсталляции и видеоработы от девяти российских команд и художников. Стоимость билетов — от 250 руб. Каждое воскресенье с 30 апреля по 28 мая в выставочном зале будут проводить занятия йогой. Стоимость участия — 800 руб., входной билет включен.

29 апреля в Доме архитектора пройдет гаражная распродажа одежды и аксессуаров разных брендов в поддержку Нижегородского женского кризисного центра. В программе — выставка работ художницы Ksenarr, мастер-классы по переделке одежды, созданию плакатов и поиску винтажных вещей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Imperia Music Band

Фото: соцсети Imperia Music Band Imperia Music Band

Фото: соцсети Imperia Music Band

29 апреля в пространстве DKRT на улице Большой Покровской, 18 пройдет концерт объединения Imperia Music Band «От классики до рока. Саундтреки Голливуда». На электронных скрипках и виолончелях группа сыграет музыку из советских фильмов и блокбастеров, хиты Nirvana, Rammstein, Led Zeppelin и классические композиции. Билеты в продаже от 1,5 тыс. руб.

30 апреля и 2 мая в «Заповедных кварталах» пройдет историческая экскурсия «Будни необыкновенных женщин». Филолог и журналист Виктория Азарова расскажет о женской доле на рубеже XIX-XX веков и горожанках, которые показали силу характера и изменили жизнь Нижнего Новгорода. Экскурсия начнется у дома №42 на улице Короленко. Билет стоит 600 руб.

В Пакгаузах продолжатся фортепианные концерты международного проекта Pianissimo. 30 апреля на сцене выступит пианист Валентин Малинин, в программе — музыка Бетховена, Чайковского, Скрябина и Локшина. 1 мая состоится концерт пианиста Константина Емельянова, он исполнит произведения Баха и Рахманинова. Билеты от 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танцевальный ансамбль «Бахор» из Узбекистана

Фото: предоставлено организаторами гастролей Танцевальный ансамбль «Бахор» из Узбекистана

Фото: предоставлено организаторами гастролей

1 мая на сцене Театра оперы и балета выступит государственный танцевальный ансамбль «Бахор» из Узбекистана. Артисты исполнят народные танцы под аккомпанемент национальных инструментов. Билеты от 300 руб.

3 мая планетарий имени Гречко проведет сеанс «Солнце и жизнь Земли». Посетителям расскажут о строении звезды и воздействии солнечных вспышек на биосферу Земли. Входной билет — 450 руб. Сеанс состоится в корпусе Мининского университета на улице Ульянова, 1.

5 мая Театр юного зрителя покажет спектакль «Человеку нужен человек», основанный на реальных историях воспитанников детских домов. О жизни без родителей, обидах на них, дружбе и соперничестве. Билет стоит 450 руб.

Подготовила Елена Ковалева