«Владельцев интересует сохранность автомобиля в целом»

У российских автомобилистов появилась возможность платить за каско поминутно. Страховка на случай ДТП действует только в тот момент, когда водитель находится в пути. Такие полисы обходятся как минимум на треть дешевле традиционных. Какие еще новые продукты появились в портфелях страховых компаний? И почему, несмотря на падение спроса на автомобили, полисов каско продается даже больше, чем раньше? Об этом Марат Кашин побеседовал с руководителем дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталием Княгиничевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ингосстрах» Фото: «Ингосстрах»

— Успевает ли рынок каско адаптироваться к новой реальности? Как бы вы оценили его нынешнее состояние? Какие опасения, может быть, подтвердились, какие нет и почему?

— Необходимо отметить при подведении итогов прошлого года, что произошли тектонические сдвиги. Рынок каско вырос на 7,6% по деньгам, а по количеству — на 11,5%. Это довольно странно на фоне того, что продажи новых автомобилей упали. И если в деньгах рынок вырос больше, чем в количестве, то это значит, что средняя премия упала. Это тоже странно, учитывая, что машины очень сильно подорожали, соответственно, премия по классическому полису с полным покрытием выросла фактически на ту же сумму, что и цена машины. И все это говорит о том, что появилось большое количество полисов с усеченным покрытием, и наши данные это подтверждают.

Из статистики также видно, что увеличение количества полисов произошло за счет подержанных машин, поскольку новых все меньше. И вот что для нас удивительно: оказывается, владельцы подержанных машин в нынешней ситуации задумались о сохранности своих автомобилей. И чтобы оптимизировать свою страховую защиту, они покупают полисы с усеченным покрытием. Их фактически интересует сохранность автомобиля в целом, то есть они страхуют угон и полную гибель. После мелких аварий они в состоянии где-то в гараже провести ремонт, поскольку это б/у машина. А если произошла серьезная авария, и машину нельзя восстановить, или угон, то они получают страховое возмещение.

— Таких полисов с усеченным покрытием сейчас абсолютное большинство? Или все-таки есть люди, которые покупают каско с полным покрытием?

— Остаются люди, которые покупают каско с полным покрытием. Это владельцы новых автомобилей, их 35% в портфеле. А тех, кто выбирает усеченное покрытие, уже 44%.

— Мы знаем, что меняется структура самого авторынка: продается больше российских и китайских авто, причем не только новых, но и подержанных. Как это отражается на ваших продажах? Приходится ли эти особенности учитывать?

— Естественно, если говорить о новых автомобилях, тоже произошли серьезные изменения. В 2021 году доля китайских автомобилей в портфеле составляла 5,6%, а 2022-м году — уже 35%. То есть они потихонечку завоевывают рынок. И, конечно, есть большая доля отечественных автомобилей: в 2021 году их было 16% с небольшим, а в 2022-м — 28%.

— В какой-то момент стало труднее получить нужные запчасти. Потом вроде бы наладили каналы параллельного импорта, но остается актуальным вопрос цены. Как сейчас с этим дела? Сложно ли доставать детали для ремонта? И много ли у вас альтернативных каналов для этого?

— Ситуация по-прежнему тяжелая, я должен сказать. Запчасти дорогие не потому, что заводы-изготовители задирают цены, а именно из-за того, что очень усложнилась логистика. Бывает, что груз с запчастями несколько раз перегружается из контейнера в контейнер, и такими сложными путями доставляется в Россию.

Мы нашли партнера, который вместе с нами занимается поставками запасных частей — и оригинальных, и альтернативных, отработали каналы поставок. Но, к сожалению, это все не быстро происходит, контейнеры наполняются медленно. И на комплектование контейнера и доставку все равно уходит порядка трех месяцев. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, работаем над этим вопросом. Ситуация потихонечку налаживается.

— А бывают какие-то безвыходные истории, когда запчастей нет, и их не найти?

— Выход найдется всегда, без вариантов. Вопрос в сроке, то есть запчасть можно найти, но доставка будет долгой. У нас, например, была уникальная ситуация буквально на прошлой неделе: мы доставляли на Сахалин зеркало для японской машины из Москвы. То есть запчасть нашлась, но понимаете, сколько она шла? До Японии рукой подать, но нет, везли через Москву.

— Какие новые опции и предложения по каско у вас появились? Получается ли, может быть, даже как-то предугадывать запросы клиентов и добавлять в портфели именно те продукты, которые им нужны?

— В связи со сложившейся ситуацией у нас появилось два новых продукта. Мы видим, что люди стараются экономить, поэтому первый называется «Каско в движении». Это продукт для тех, кто редко пользуется автомобилем, то есть фактически это поминутное страхование. Страхователь, заключая договор, покупает определенное количество минут, и он всегда может в мобильном приложении включить и выключить страхование. Покрытие на стоянке действует всегда, покрытие от угона тоже, а покрытие ДТП действует, когда вы нажимаете кнопку. Поехал — нажал, доехал — прекратил страхование. Соответственно, полис значительно дешевле стоит, скидка составляет порядка 30-40%.

Второй продукт появился как раз в связи с дефицитом запчастей. У многих автовладельцев, особенно у опытных, которые имеют большой стаж, есть свои варианты ремонта автомобиля — знакомые мастера, те, кто занимается поставками запчастей и так далее. Может быть, это и небольшой сегмент, но, тем не менее, такие люди есть. Для них мы сделали специальный продукт, который называется «Каско в кармане». Это выплата деньгами в случае какой-то коллизии, ДТП и прочего. И этот продукт тоже стоит дешевле, чем классический.

— Я знаю, что у вас еще появился некий околостраховой сервис.

— Да, и мы им очень гордимся. Поскольку мы имеем широкий круг партнеров, десятилетиями работаем с отборными сервисами по ремонту, мы запустили сервис по записи на ТО. С помощью нашего сайта, который называется «Ингоавто», можно записаться на ТО. Возможно, сейчас он неполный, но там достаточно широкий круг марок представлен. Пока гарантированно в Москве, Санкт-Петербурге, уже запустили Краснодар. Можно либо по VIN определить свой автомобиль, вбить пробег и оставить заявку, либо просто выбрать марку, модель, пробег и оставить заявку на ТО. И либо дилеры, либо наши сертифицированные сервисы обеспечат высокое качество ремонта. Как правило, в большинстве случаев скидка на запчасти составляет 10%, на работы — 30%. Кроме того, можно записаться на ремонт не по страховому случаю, если есть такая потребность. К примеру, на слесарные работы либо кузовной ремонт, либо вы купили какую-то запчасть, вам ее надо установить и так далее. То есть все сервисные услуги доступны на этом нашем ресурсе.

— Что будет дальше происходить с рынком автострахования, если не случится ничего неожиданного?

— Прогнозы сейчас строить достаточно сложно. Но, тем не менее, та тенденция, которая проявилась в прошлом году, что все-таки владельцы подержанных автомобилей в какой-то степени обеспокоены сохранностью своего имущества, дает нам надежду, что рынок по крайней мере стабилизируется и, может быть, расти, на 1-3%. И мы очень надеемся, что замещение европейских, американских брендов китайцами тоже будет иметь позитивный эффект, и продажи новых автомобилей стабилизируются. То есть в принципе ожидания достаточно осторожные, но оптимистичные. И мы не видим предпосылок для того, чтобы рынок обрушился — рынок будет развиваться.