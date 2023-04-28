Глава саратовской администрации поддержала идею создания платных парковок

Глава администрации Саратова Лада Мокроусова поддержала идею создания в городе платных парковок. Чиновница высказалась на заседании городской думы.

Вопрос об отношении госпожи Мокроусовой к оплачиваемым стоянкам задал депутат Сергей Литяк (ЛДПР). Глава Саратова заявила, что на встречах с гражданами ей неоднократно говорили о необходимости оборудовать такие парковки, особенно в центре города.

«Отсутствие парковок ведет к сужению проезжей части, порче зеленых зон и влияет на уборку улиц, особенно зимой. Платные парковки необходимы, но это необходимо обсуждать с жителями и депутатами. Здесь главное — доступность для горожан и создание современных требований к платным парковкам», — объяснила Лада Мокроусова, уточнив, что в центре Саратова такие стоянки могут оборудовать на небольших участках, оставшихся после сноса аварийных домов, на которых невозможно построить новые здания.

Дарья Васенина