Чиновника Адыгеи подозревают в превышении максимальной цены госконтракта

В Майкопе завели уголовное дело на начальника одного из отделов комитета по туризму и курортам республики. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

Предварительно установлено, что в ноябре 2022 года мужчина определил начальную стоимость работ по подготовке проектной документации о проведении лесохозяйственных работ. При этом он не получил из независимых источников информацию о стоимости работ и основывался на коммерческих предложениях аффилированных юрлиц. Это привело к заключению госконтракта по завышенной стоимости и неэффективному использованию бюджетных средств.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Татьяна Ручкина

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