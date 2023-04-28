Торговые центры мельчают

С начала года в России не открыли ни одного крупного торгового центра. Кроме того, на более поздний срок переносится запуск даже тех объектов, которые уже построены и получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили аналитики IBC Real Estate. Основная причина в том, что девелоперы не могут найти подходящих арендаторов на площади: компании, на которых раньше держались большие арендные контракты, теперь не работают в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сокращение количества ТЦ было заметно уже в прошлом году. Тогда по всей стране открылось 305 тыс. кв. м торговой недвижимости, что втрое меньше, чем в 2021 году, и минимальный показатель за всю 20-летнюю историю наблюдений. На этот год в столице запланировано открытие полутора десятков объектов, и все они некрупного формата, отметил руководитель проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин:

«На 2023 год заявлено 16 объектов общей площадью 170 тыс. кв. м. Если раньше инвесторы и девелоперы знали до месяца дату своего открытия, то сейчас эти плавающие даты, в первую очередь связанные с социально-экономической ситуацией и ситуацией на рынке самих ритейлеров, не позволяют более точно определить момент открытия.

Прежде всего, как нам кажется, это связано с тем, что не очень понятен рынок самих ритейлеров. Сейчас идет замещение ушедших брендов на новые, пересмотр планов развития существующих марок, что является фактором, который некоторым образом увеличивает сроки ввода».

Аналитики подчеркивают, что уход международных ритейлеров не стал решающим фактором, форматы моллов исчерпали себя и без этого. В Москве, например, они в избытке, но небольших районных объектов не хватает, пояснил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов:

«Суперрегиональному и региональному ТЦ нужно от 500 тыс. до 1 млн людей, проживающих в зоне охвата. Соответственно, если мы представим Москву как циферблат часов, то практически каждый час или даже каждые полчаса есть такие объекты. Экономический смысл завершать имеют здания, которые уже строятся, но возводить новые смысла нет.

В прошлом году запустили объекты класса А, и они долго стояли — не могли заполниться. С трудом вводятся в эксплуатацию, поскольку рынок в этом сегменте заполнен.

В отдельных случаях ТЦ востребованы. Например, где-то появляется жилой комплекс или квартал из нескольких домов, и людям там нужен микрорайонный торговый центр со всем необходимым — супермаркетами, аптеками и так далее. Объект может быть от 3 тыс. кв. м до 10 тыс. кв. м арендуемой площади, и у него хорошие перспективы, потому что это часть инфраструктуры».

Большинство торговых центров, которые готовятся к открытию, —реконструированные бывшие кинотеатры, которые теперь вошли в проект «Место встречи». Из крупных объектов планируется запуск только одного: ТЦ площадью около 170 тыс. кв. м появится на транспортно-пересадочном узле «Селигерская».

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Светлана Белова