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Коммерсантъ FM
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Глава Минкульта Украины Ткаченко: власти страны должны заняться регулированием работы Telegram

Украинские власти должны изучить возможность регулирования работы мессенджера Telegram в стране, считает министр культуры Украины Александр Ткаченко. Чиновник выразил недовольство тем, что на данный момент государство не может никак контролировать деятельность мессенджера.

Господин Ткаченко в разговоре с журналистами «Интерфакс-Украина» заявил, что большим плюсом Telegram является возможность быстрой доставки новостного и любого другого контента до граждан, однако в мессенджере присутствует «много российской активности». При этом на контакт с украинскими властями представители Telegram не выходят.

«Убедиться в том, что там есть следы ФСБ или еще чьи-то, довольно непросто. Но тот факт, что коммуникации с Telegram нет, вызывает множество вопросов и сомнений»,— рассказал украинский министр культуры.

В связи с этим Александр Ткаченко предложил изучить, какие законодательные возможности имеются у властей Украины для регулирования деятельности мессенджера в стране. При этом он подчеркнул, что о блокировке мессенджера речь в данном случае не идет, властям необходимо наладить коммуникацию с Telegram и по возможности добиться от руководства компании передачи или удаления той или иной «чувствительной информации».

Александр Кислов

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