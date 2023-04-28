Нижегородец отсудил у государства 100 тысяч рублей за ложное обвинение в поджоге военкомата

Житель Нижнего Новгорода Артем Лебедев отсудил у государства 100 тыс. руб. за ложное обвинение в поджоге военкомата. Эта информация содержится в картотеке судебных решений Канавинского суда.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», Артем Лебедев был задержан в сентябре 2022 года по подозрению в поджоге призывного пункта военного комиссариата по Канавинскому району. В отношении нижегородца было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»).

Задержанный вину не признавал. Через некоторое время его отпустили из-под стражи под подписку о невыезде, а затем уголовное преследование было официально прекращено. Установлено, что Артем Лебедев не причастен к к совершению преступления. Мера пресечения была отменена, за истцом признано право на реабилитацию.

Артем Лебедев просил взыскать с ответчика в лице Министерства финансов РФ компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб. Он заявил, что в период уголовного преследования находился в тяжелейшем психологическом состоянии, испытывал чувство стыда и страха, страдал и переживал по поводу случившегося. Сведения о его задержании обнародованы в средствах массовой информации и обсуждались в соцсетях, поэтому нижегородец посчитал, что его репутация опорочена среди друзей и коллег.

Представители Минфина РФ в ходе суда иск не признали, заявив, что подтверждения физических страданий и причиненного вреда у истца не имеется, а нравственные страдания не соответствуют заявленной сумме компенсации. Аналогичной позиции придерживались представители полиции.

В итоге суд частично удовлетворил требования Артема Лебедева. С Министерства финансов РФ в пользу истца взыскано 100 тыс. руб. В остальной части требований мужчине отказано, чтобы не допустить его неосновательного обогащения.

Андрей Репин