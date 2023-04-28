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В Рыбинске решат проблему посторонних запахов от завода «Крома»

В Рыбинске Ярославской области летом планируют решить проблему посторонних запахов, связанных с заводом кровельных материалов ООО «Крома». Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Завод "Крома"

Завод "Крома"

Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

Завод "Крома"

Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

По словам господина Рудаков, долгое время жителей Заволжья, Слипа, Ягутки, центра города беспокоят посторонние запахи, исходящие с завода. В марте глава города договорился с представителями «Кромы» о том, что будет разработан комплекс мер по очистке выбросов в воздух.

«Договоренность выполняется. Разработан проект реконструкции систем вентиляции производственных участков. Составлено техническое задание на монтаж оборудования. В мае планируют подписать договор с подрядчиком. Этим летом экологическую проблему должны решить»,— написал сегодня Дмитрий Рудаков.

Алла Чижова

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